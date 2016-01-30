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أخبار اليمن اليوم.. مقتل 11 حوثيًا فى تعز فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى

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أخبار اليمن اليوم.. مقتل 11 حوثيًا فى تعز فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى أخبار اليمن اليوم.. مقتل 11 حوثيًا فى تعز فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى
ركزت أخبار اليمن اليوم على ما ذكرته مصادر فى المقاومة الشعبية اليمنية اليوم السبت، بمقتل 11 من المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح، وجرح العشرات فى مواجهات مع قوات الجيش والمقاومة بمحافظة تعز 275 كم جنوب صنعاء. وقالت المصادر، إن اشتباكات عنيفة دارت بين الطرفين فى حى الزنوج شمال المدينة، على إثر هجوم "للمليشيا" على مواقع المقاومة، "إلا أن رجال المقاومة تمكنوا من صد الهجوم وإجبار عناصر المليشيا على الانسحاب".

كما ركزت اخبار اليمن اليوم على إعلان القوات المسلحة السودانية، عن استشهاد أول جندى من الوحدات العسكرية السودانية المشاركة ضمن عمليات التحالف العربى فى اليمن.

وقال الجيش السودانى- فى بيان له اليوم - إن الجندى هيثم الطيب حمد، استشهد فى تفجير لغم أرضى دون أن تحدد المكان الذى استشهد فيه.

واهتمت أخبار اليمن اليوم بإدانة وزارة الخارجية اليمنية العمل الإرهابى، الذى استهدف مسجد الرضا بمحافظة الإحساء أمس.

وأكدت الوزارة، فى بيان لها، أن هذا التفجير عمل ينافى الدين والعرف والقيم، وأن المخطط له يهدف إلى إذكاء نار الكراهية وسط المجتمع السعودى، واستنساخ جرائم مشابهة له فى دول مجاورة، زعزعة للأمن والاستقرار فى المملكة.

وأشار البيان، الذى بثته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، إلى أن هذه الأعمال اليائسة تأتى لتصرف الأنظار عن الهزائم المتوالية لإرهاب المليشيات الطائفية، ونجاحات السعودية فى التصدى لمشروع تفجير المنطقة بالصراعات المذهبية.

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مصر 365

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