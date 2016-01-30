أخبار اليمن اليوم.. مقتل 11 حوثيًا فى تعز فى مواجهات مع قوات الجيش اليمنى

كما ركزت اخبار اليمن اليوم على إعلان القوات المسلحة السودانية، عن استشهاد أول جندى من الوحدات العسكرية السودانية المشاركة ضمن عمليات التحالف العربى فى اليمن.
وقال الجيش السودانى- فى بيان له اليوم - إن الجندى هيثم الطيب حمد، استشهد فى تفجير لغم أرضى دون أن تحدد المكان الذى استشهد فيه.
واهتمت أخبار اليمن اليوم بإدانة وزارة الخارجية اليمنية العمل الإرهابى، الذى استهدف مسجد الرضا بمحافظة الإحساء السعودية أمس.
وأكدت الوزارة، فى بيان لها، أن هذا التفجير عمل ينافى الدين والعرف والقيم، وأن المخطط له يهدف إلى إذكاء نار الكراهية وسط المجتمع السعودى، واستنساخ جرائم مشابهة له فى دول مجاورة، زعزعة للأمن والاستقرار فى المملكة.
وأشار البيان، الذى بثته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية، إلى أن هذه الأعمال اليائسة تأتى لتصرف الأنظار عن الهزائم المتوالية لإرهاب المليشيات الطائفية، ونجاحات السعودية فى التصدى لمشروع تفجير المنطقة بالصراعات المذهبية.