مدرب الداخلية لـ في الجول: سعيد بسؤالي عن فقدان النقاط.. وأسوان منافس صعب

قال مدرب الداخلية علاء عبد العال إن مواجهة فريق أسوان بالدوري غدا الأحد تعد مواجهة صعبة أمام فريق يعج بعناصر الخبرة.

ويحتل الداخلية المركز الخامس في الدوري بـ25 نقطة بينما يحتل أسوان المركز الـ14 بـ17 نقطة.

وقال عبد العال لـFilGoal.com: "أسوان فريق محترم ومواجهته صعبة.. لديهم العديد من عناصر الخبرة مثل إبراهيم الشايب وحمادة يحيى وإيهاب المصري وغيرهم".

وأكد أن الفريق الذي يقوده المدرب عماد النحاس أثبت وجوده في الدوري هذا الموسم.

وعند سؤاله عن تراجع الداخلية قال: "لا يمكن أن نفوز بكل المباريات.. الأهلي والزمالك والمقاصة يخسرون نقاطا أيضا".

وأشار "أنا سعيد أننا قدرنا أن نجمع عدد كبير من النقاط في الفترة الماضية.. وأنا سعيد أيضا أن الناس صارت تسألنا لماذا نخسر النقاط".

وبرر سعادته قائلا: "هذا معناه أن الناس تعتبرنا فريقا كبيرا.. وهذا في حد ذاته نجاح".

وأتم عبد العال أن التحكيم والأخطاء الفردية هما أسباب ضياع عديد من النقاط من فريقه.