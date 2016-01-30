خبر في الجول - الأهلي في مراحل متقدمة مع ' عالمي ' خليفة بيسيرو

الأمر أصبح قريبا الآن. الأهلي يقترب خطوة جديدة في إعلان خليفة البرتغالي جوزيه بيسيرو.

وعلم FilGoal.com أن خلال الأسبوع الجاري سيستقر الأهلي بشكل رسمي على اسم المدرب الأجنبي الجديد.

وأكد مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي لـFilGoal.com أن "حاليا نحن في مرحلة مفاوضات متقدمة ربما تنتهي يوم الثلاثاء المقبل أو الأربعاء على الأكثر".

وأضاف رافضا ذكر اسمه "الاتفاق سيكون مع اسك كبير يليق بالنادي الأهلي. وسيكون صفقة "عالمية" للقلعة الحمراء".

ودخل زمرة المرشحين لتدريب الأهلي مديران فنيان ألمانيان شهيران، هما فيليكس ماجت وبيرند شوستر. حسبما علم FilGoal.com.

فيليكس ماجت المدير الفني الحائز على لقب الدوري الألماني ثلاث مرات، 2 مع بايرن ميونيخ ومرة مع فولفسبورج.

المدير الفني الذي قاد شتوتجارت وشالكه وهامبورج واينتراخت فرانكفورت، بات مرشحا لتدريب الأهلي.

فقط السيرة الذاتية لماجت شهدت إخفاقا كبيرا واحدا وهو هبوط فولام الإنجليزي إلى الدرجة الأولى علي يديه.

شوستر

أما بيرند شوستر فهو من أبرز نجوم الكرة الألمانية كلاعب، وارتدى قميص برشلونة وريال مدريد.

وقاد شوستر ريال مدريد كمدير فني وفاز معه بالليجا.

وصاحب الـ55 عاما لا يعمل منذ رحل عن مالاجا الإسباني خلال موسم 2013-2014.

وعمل شوستر في بشكتاش وخيتافي وليفانتي وشاختار دونتسك وكولن الألماني كمدير فني. وفاز بالليجا واحتل المركز الثاني في كأس ملك إسبانيا.

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