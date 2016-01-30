كرة يد – أنجولا تسقط الجزائر وتتأهل لكأس العالم

تأهل منتخب أنجولا لكرة اليد إلى مسابقة كأس العالم عقب تغلبه على الجزائر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس أمم إفريقيا بنتيجة 25-19.

وتقام بطولة إفريقيا رقم 22 في مصر في الفترة ما بين 21 حتى الـ30 من شهر يناير الجاري.

والتقى المنتخبان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عقب هزيمة أنجولا من مصر والجزائر من تونس في الدور نصف النهائي.

ونجحت أنجولا في تحقيق الفوز بنتيجة 25-19 لتحجز المقعد الأخير في التأهل للمونديال الذي يقام بفرنسا مطلع العام المقبل رفقة مصر وتونس.

في الوقت ذاته خسر منتخب المغرب من الكاميرون بنتيجة 30-29 في المباراة التي جمعت بينهما في تحديد المركزين الخامس والسادس.

يذكر أن المغرب واجهة الكاميرون في دور المجموعات وفازت آنذاك بنتيجة 26-24.