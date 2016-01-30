أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

كرة يد – أنجولا تسقط الجزائر وتتأهل لكأس العالم

Google+ Print
كرة يد – أنجولا تسقط الجزائر وتتأهل لكأس العالم كرة يد – أنجولا تسقط الجزائر وتتأهل لكأس العالم

تأهل منتخب أنجولا لكرة اليد إلى مسابقة كأس العالم عقب تغلبه على الجزائر في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بكأس أمم إفريقيا بنتيجة 25-19.

وتقام بطولة إفريقيا رقم 22 في في الفترة ما بين 21 حتى الـ30 من شهر يناير الجاري.

والتقى المنتخبان في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع عقب هزيمة أنجولا من مصر والجزائر من تونس في الدور نصف النهائي.

ونجحت أنجولا في تحقيق الفوز بنتيجة 25-19 لتحجز المقعد الأخير في التأهل للمونديال الذي يقام بفرنسا مطلع العام المقبل رفقة مصر وتونس.

في الوقت ذاته خسر منتخب المغرب من الكاميرون بنتيجة 30-29 في المباراة التي جمعت بينهما في تحديد المركزين الخامس والسادس.

يذكر أن المغرب واجهة الكاميرون في دور المجموعات وفازت آنذاك بنتيجة 26-24.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم