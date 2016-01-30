مباشر كرة يد – مصر 16-15 تونس.. مباراة صعبة جدا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة منتخبي مصر وتونس لكرة اليد في إطار نهائي كأس الأمم الإفريقية رقم 22.

وبلغ منتخب مصر نهائي البطولة عقب تغلبه على أنجولا بنتيجة 25-15، فيما انتصرت تونس على الجزائر بنتيجة 27-18.

وضمنت مصر وتونس في وقت سابق التأهل لكأس العالم بفرنسا مطلع العام المقبل.

فيما يلعبان على الفوز بلقب البطولة الإفريقية بالإضافة لأن المتوج بالكأس سيتأهل للمشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو التي تقام الصيف المقبل.

وتونس هي صاحبة الرقم القياسي في التتويج بأمم إفريقيا بواقع تسع مرات، فيما فازت بها مصر في خمس مناسبات.

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تونس تقلل الفارق والنتيجة تقدم مصر 15-14.

مهاب حسام لاعب منتخب مصر يسجل الهدف الـ15 لمصر والفارق يتسع لثلاثة أهداف لأول مرة.

أحمد الأحمر يسجل الهدف الـ14 لمصر من رمية جزائية.

فلفل يتصدى لهدف جديد من تونس.

فلفل يتصدى لتسديدة من لاعب تونس فور مشاركته بدلا من كاتونجا.

علي زين يواصل صاروخياته ويسجل الهدف الـ13.

أحمد الأحمر يسجل هدفا صاروخيا مجددا، ومصر تتقدم مجددا والنتيجة 12-11.

منتخب مصر يقوم بمرتدة سريعة ويدرك التعادل والنتيجة 11-11.

مصر تقلص الفارق لهدف واحد والنتيجة تقدم تونس 11-10.

الكرة تسقط من يد علي زين أثناء تسديد الرمية الجزائية.

إيقاف دقيقتين للاعب منتخب تونس ورمية جزائية لصالح مصر.

تونس تتقدم بفارق هدفين لأول مرة.

بداية الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم تونس بنتيجة 10-9.

تونس تتقدم لأول مرة والنتيجة 10-9 لصالح نسور قرطاج.

كاتونجا يتصدى لتسديدة من لاعب تونس مجددا.

إيقاف دقيقتين لإبراهيم محمد لاعب مصر.

لوكا يمرر كرة رائعة يستغلها ممدوح طه ويسجل الهدف التاسع لمصر.

علي زين يسقط على أرضية الملعب مصابا.

علي زين يحاول التوغل من العمق والتسديد ولكن حارس تونس يتصدى له.

إيقاف دقيقتين للاعب تونس سيف الدين حميدة.

تونس تدرك التعادل 8-8.

كاتونجا يتصدى لتسديدة من لاعب تونس.

بوووووم.. أحمد الأحمر يسجل هدفا بتسديدة صاروخية.

شاهد اللقطة التي تسببت في طرد لاعب تونس

وسام سامي يعيد التقدم لمنتخب مصر.

تونس تدرك التعادل 6-6.

إنذار لممدوح طه لاعب منتخب مصر.

أحمد الأحمر يضيع فرصة تسجيل هدفا لمصر فور مشاركته.

المباراة مغلقة جدا ولا توجد أي مساحات للاعبي كلا الفريقين.

لاعب تونس يسجل هدفا من تسديدة قوية.

محمد سند يسجل هدفا لمصر من رمية جزائية.

إيقاف دقيقتين للاعب تونس سيف الدين حميدة.

القائم يتصدى لتسديدة بودي من رمية جزائية.

مرور 15 دقيقة من عمر المباراة حتى الآن.

النتيجة الآن تقدم مصر بنتيجة 5-4.

تونس تسجل الهدف الثالث وعلي زين يرد بالخامس لمصر بتسديدة قوية.

بودي يسجل هدفا رابعا لمصر.

مرور 10 دقائق ومنتخب مصر يتقدم في النتيجة 3-2.

محمد إبراهيم يسجل الهدف الثالث لمنتخب مصر.

طرد للاعب تونس خالد حج يوسف.

مودي يسجل هدفا لمصر من رمية جزائية.

رمية جزائية لصالح منتخب مصر.

كاتونجا يتصدى مرة أخرى لفرصة هدف محقق لتونس.

مرور 5 دقائق والتعادل 1-1.

تونس تدرك التعادل.

إسلام حسن يسجل أول أهداف المباراة للمنتخب المصري.

3 دقائق سلبية حتى الآن.

كاتونجا يتصدى مرة أخرى لفرصة من لاعب تونس.

كاتونجا يتصدى لتسديدة من لاعب تونس.

انطلاق المباراة.