الإسماعيلي يقيد لاعبا الأهلي السابقين

وصفت جريدة ميرور أداء الدولي المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال في مباراة بيرنلي يوم السبت بالأنيق.

ولعب النني لأول مرة بقميص أرسنال ضد بيرنلي في دور الـ32 من كأس إنجلترا وتأهل مع فريقه لدور الـ16 بالفوز 2-1.

وأفادت الجريدة الإنجليزية في تقريرها عن المباراة أن أداء النني كان أنيقا ولم يكن مبهرا، في إشارة إلى عدم مخاطرة نجم بازل السابق في اللعب.

ونال النني ست درجات في تقييم المباراة من قبل ميرور، التي قالت عنه إنه لعب جيدا في أول مبارياته، غير أنه سيحتاج لوقت من أجل التأقلم مع الكرة الإنجليزية.

يذكر أن لاعب منتخب مصر انتقل إلى أرسنال منتصف الشهر الجاري، وجلس على مقاعد البدلاء في مباراتي ستوك سيتي وتشيلسي، قبل أن يشارك أمام بيرنلي لمدة 90 دقيقة.

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