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سيد علي : لواءات حبيب العادلى استولوا على 170 مليون جنيه من خزينة الدولة

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سيد علي : لواءات حبيب العادلى استولوا على 170 مليون جنيه من خزينة الدولة سيد علي : لواءات حبيب العادلى استولوا على 170 مليون جنيه من خزينة الدولة

حبيب العادلي

استنكر الإعلامي سيد علي، عن فساد 80 مسؤول في وزارة الداخلية إيان حكم حبيب العادلي، قائلًا :” يعني إيه أمين شرطة ينهب 4 مليون جنية ، يعني إيه 170 مليون جنية يتنهبوا من من وزارة واحدة”.

وأضاف علي، خلال تقديمة برنامج ” حضرة المواطن”، على قناة ” العاصمة”، أن عدد كبير من اللواءات وأمناء الشرطة استولوا على 170 مليون جنية من خزينة الدولة دون أن يتم التحقيق معهم، قائلًا :” بتمنى حد يطلع ينفي”.

وأكد الإعلامي، أنه يجب تطبيق القانون على كافة المؤسسات ، حيث أن القانون الذي لا يُطبق على المخابرات والمؤسسات السيادية لا يُعد قانون ولا تعد دولة، حيث أن الدولة يجب أن يكون المواطنين سواسي كأسنان المشط.

وتابع :” كنت صحفي تحقيقات غلس والفضل يرجع للأول والأخير إلى جريدة الأهرام، وهُددت لما جيت افتح الملف بتاع الصناديق الخاصة بتاع الوزارات”.

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