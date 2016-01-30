روسيا تنفي اختراق طائراتها الحربية للمجال الجوي التركي أمس

نفت وزارة الدفاع الروسية اختراق المجال الجوي التركي، وأكدت أن اتهامات أنقرة “دعاية لا أساس لها”.

وطلب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد إعلان أنقرة اختراق طائرة روسية المجال الجوي التركي أمس الجمعة.

وحذر أردوغان موسكو من أي أعمال “غير مسؤولة” بعد انتهاك المجال الجوي التركي.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية استدعاء المندوب الروسي في أنقرة احتجاجا على خرق مقاتلة روسية للأجواء التركية أمس الجمعة، وذلك حسبما أفادت سكاي نيوز عربية.

وطالبت أنقرة موسكو بعدم تكرار انتهاك أجوائها وتحذر من عواقب ذلك.

وساءت العلاقة بين تركيا وروسيا خلال الفترة الماضية بعد إسقاط الجيش التركي لمقاتلة روسية بدعوى اختراق مجالها الجوي.