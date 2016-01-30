السلطات البلجيكية تعتقل 4 أشخاص خططوا للانضمام لـ«داعش»

اعتقلت السلطات البلجيكية ، أربعة أشخاص كانوا يخططون للتوجه إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم داعش.

وذكر راديو “سوا” الأمريكي، اليوم السبت، أنه وفقا لتقارير وسائل الإعلام البلجيكية، فقد تم اعتقال أربعة أشخاص في أعقاب حملة مداهمات نفذتها قوات الشرطة على عدد من المنازل في مدينة شارلروا الواقعة على بعد 55 كيلومترًا إلى الجنوب من العاصمة بروكسل.

وكانت سلطات الأمن البلجيكية قد اعتقلت عراقيا يشتبه في انتمائه لداعش قبل يومين في مقاطعة والونيا جنوبي بلجيكا، وكثفت السلطات البلجيكية إجراءاتها الأمنية وشنت حملة اعتقالات ومداهمات في أعقاب هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر الماضي وراح ضحيتها 130 قتيلا.

أ ش أ