برتوكول تعاون بين CBC ودويتش فيلله



> كتبت- إنجي لطفي

قال محمد هانى رئيس قناة CBC إنه تم توقيع برتوكول تبادل محتوى برامجى بين القناة ودويتش فيلله (التلفزيون الألمانى العام).

وأضاف هانى في تصريح خاص لوكالة ONA، أنه بمقتضي هذا البرتوكول يحق لسي بي سي إذاعة برنامجين وهما (KICK OFF) برنامج رياضى أسبوعى يذيع الهايت لايت الدوري الألماني لكرة القدم، أما البرنامج الثاني فهو برنامج أفلام وثائقية يذاع 3 مرات أسبوعياً.

وتابع قائلاً: ” بنكمل إجراءات إتفاق إضافي فيما يتعلق بالإنتاج المشترك لبرنامج “يورو ماكس” وهو برنامج يقدم روبتورجات ثقافية واجتماعية وتكنولوجية عن الدول الأوروبية ويقدمه مذيعين سي بي سي إكسترا.