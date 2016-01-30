إخلاء سبيل أستاذ جامعى من تهمة حيازة تمثال أثرى بالمنيا

قررت ‏نيابة بنى مزار برئاسة المستشار أحمد عبد الظاهر مدير النيابة، إخلاء سبيل أستاذ جامعى من تهمة حيازة آثار، عقب ورود تقرير لجنة فنية تابعة لهيئة الآثار بأن الآثار المضبوطة مقلدة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطاراً من الرائد أشرف مطاريد، رئيس مباحث قسم شرطة المنيا الجديدة، يفيد ضبط "أحمد.م"، أستاذ جامعى، خلال سيره بالسيارة رقم 121119 ملاكى المنيا، وبحوزته تمثال أثرى طواله مترًا، عبارة عن رجل فرعونى على قاعدة حجرية من الحجر الأسود، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 235 لسنة 2016 إدارة قسم شرطة المنيا الجديدة.