تحرير 868 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

شنت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية، حملة مرورية وأمنية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء على العزازى مدير الأمن، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى المحافظة.

وتمكنت الحملة، التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور، من تحرير وضبط 868 مخالفة مرورية متنوعة؛ وشملت 377 مخالفة مرورية متنوعة "نموذج 125"و98 مخالفة إزالة ملصقات و104 مخالفات انتظار خاطئ، و3 حجز سيارة، و178 مخالفة سحب رخص قيادة وتسيير، و27 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة، و30 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان، و34 مخالفة تجاوز السرعة "رادار"، و14 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، وسحب 3 رخص لمخالفة البيئة.

وتمكنت الحملة أيضًا من ضبط 20 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم، وتحرير 16 مخالفة انتهاء رخصة تسيير دراجة نارية، و14 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية، و19 مخالفة عدم ارتداء خوذة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.