إصابة شخص بطلق نارى لمحاولته الهرب من قوة أمنية بإدفو

أصيب شخص اليوم بطلق نارى، أثناء محاولته الهروب من قوة أمنية بطريق مرسى علم - إدفو شمال شرق أسوان، ونُقِل المصاب لمستشفى إدفو العام، فيما تباشر النيابة التحقيقات.

تلقى اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان، إخطارًا يفيد بأنه أثناء تواجد خدمة قطاع طريق إدفو - مرسى علم تلاحظ مرور سيارة ربع نقل يستقلها شخصان تحمل دراجة بخارية بدون لوحات معدنية، وأثناء استيقافها لاذ قائدها بالفرار، ثم تلاحظ توقف نفس السيارة بكافيتريا بالكيلو 56، وأثناء ضبطها حاول قائدها الفرار والاصطدام بسيارة الشرطة.

وتمكنت القوة من ضبط قائد السيارة المدعو عبود.ع، 24 سنة سائق ومقيم إدفو، فيما قام مستقل السيارة الآخر بالنزول منها محاولاً الفرار، فأطلق أمين الشرطة عيارًا ناريًا فى الهواء لاستيقافه، إلا أنه استمر فى الهروب، فأطلق عيارًا آخر أحدث إصابته بالفخذ اليمنى، وتبين أنه يدعى "إبراهيم.ع"، 24 سنة مقيم دائرة مركز إدفو، وتم نقله إلى مستشفى إدفو العام لتلقى العلاج، وبرفقته الحراسة اللازمة وحالته متوسطة.

وبتفتيش السيارة عثر على 4 لفافات مختلفة الأحجام بداخلها نبات البانجو المخدر تزن حوالى 200 جرام، و 12 قرصًا لمخدر التامول، وسلاح أبيض، وبسؤال قائد السيارة أقر بمضمون الواقعة، وحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع، حسبما أفادت الشرطة، وجارى الكشف عن السيارة والدارجة البخارية المضبوطة.

وتحرر المحضر رقم 800 إدارى مركز إدفو لسنة 2016م، وجارى العرض على النيابة.