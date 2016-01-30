FDA تصدق على طرح دواء جديد لعلاج سرطان الساركوما الشحمية

صدقت منظمة الغذاء والدواء الأمريكية FDA مؤخرًا على طرح أول دواء من نوعه أثبت فاعلية فى تعزيز بقاء مرضى الساركوما الشحمية liposarcoma على قيد الحياة.

والساركوما sarcoma هو ورم خبيث يصيب الأنسجة الرخوة كالعضلات والأنسجة الضامة مثل العظام، وكذلك الشحوم والأوعية الدموية والأنسجة العصبية، وأما الليبو ساركوما أو الساركوما الشحمية فهى نوع معين لا يصيب إلا الخلايا الدهنية فقط، وبالأخص الرأس والرقبة والذراعين والساقين.

ويعرف الدواء الجديد باسم هالافين Halaven، ويحتوى على المادة الفعالة eribulin mesylate، وهو ينتمى إلى فئة العقاقير الكيميائية "العلاج الكيماوى".

وأكدت منظمة FDA أن هذا العقار مخصص لفئة معينة من مرضى الليبوساركوما، وحددوا شروطًا لاستخدام الدواء، وهى: فشل الأطباء فى استئصال الورم جراحيًا أو تحول المرض إلى النوع الخبيث أو المرضى الذين تلقوا علاجًا كيماويًا يحتوى على عقار من فئة "anthracycline".

والتأكد من فاعلية وآمان العقار الجديد جاء بعد خضوع 143 من المصابين بالليبوساركوما للتجارب الإكلينيكية، وساهم هالافين فى بقائهم على قيد الحياة فترة أطول بمقدار 16 شهر تقريبًا.

وشملت الآثار الجانبية التى تعرض لها المرضى الشعور بالإعياء والغثيان والصلع والإمساك وضعف الأعصاب، وكما قد يتسبب فى انخفاض مستويات كرات الدم البيضاء والبوتاسيوم والكالسيوم، وتمتلك شركة "إيساك" الأمريكية الحق الحصرى فى تسويق وتوزيع هذا الدواء.