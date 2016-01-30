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تقرير في الجول - برشلونة 100% مع ميسي وسواريز

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تقرير في الجول - برشلونة 100% مع ميسي وسواريز تقرير في الجول - برشلونة 100% مع ميسي وسواريز

أرقام عديدة شهدها لقاء برشلونة وأتليتكو مدريد بالدوري الإسباني، بعدما فاز الكتلان على أبناء العاصمة 2-1 في لقاء الجولة الـ22.. أهمها رقم رائع بخصوص الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز.

بهذه النتيجة انفرد الفريق الكتالوني بصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 51 نقطة وبفارق ثلاثة نقاط عن الأتليتي الذي يحتل المركز الثاني، لكن للبرسا لديه مباراة مؤجلة لمشاركته في مونديال الأندية باليابان.

وعقب هذه المباراة نستعرض العديد من الأرقام والإحصائيات من خلال السطور التالية..

- هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي يتعرض فيها فريق أتلتيكو مدريد للخسارة للمرة السادسة على التوالي أمام برشلونة.

- لم يتعرض البرسا للخسارة في آخر 26 مباراة في جميع البطولات حيث فاز الفريق الكتلوني في 21 مباراة وتعادل في خمسة.

- فاز برشلونة في 20 مباراة من أصل 20 أي بنسبة 100% عندما يسجل الثنائي لويس سواريز وليونيل ميسي أهدافا في نفس المباراة.

- تمكن برشلونة من تحقيق 12 نقطة هذا الموسم في الليجا بعد أن كان متأخرا في النتيجة، أكثر من أي فريق آخر.

- أصبح فريق أتلتيكو مدريد خامس فريق في الليجا هذا الموسم الذي يتعرض لحالتين طرد في مباراة واحدة بعد كل من رايو فاييكانو، ريال سوسييداد، فالنسيا وغرناطة.

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