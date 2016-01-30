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أخبار العراق اليوم..تركية تشن غارات على مقرات حزب العمال الكردستانى شمال العراق

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أخبار العراق اليوم..تركية تشن غارات على مقرات حزب العمال الكردستانى شمال العراق أخبار العراق اليوم..تركية تشن غارات على مقرات حزب العمال الكردستانى شمال العراق
تناولت أخبار العراق اليوم، قصف الطيران التركى مقرات حزب العمال الكردستانى محافظة أربيل شمالى العراق، كما ركزت أخبار العراق اليوم على شن الطائرات التركية غارات عنيفة على مواقع لمسلحى حزب العمال الكردستانى العراق وإيران وتركيا.

أخبار العراق اليوم


>اعتبر البرلمانى، جوزيف تشاب، المنتمى للحزب الاشتراكى الديمقراطى الحاكم رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى برلمان النمسا، أن تدخل الولايات المتحدة الأمريكية فى العراق هو الذى تسبب فى ظهور تنظيم "داعش" الإرهابى.

واتهم البرلمانى المخضرم، فى ندوة استضافتها الأكاديمية الدبلوماسية لمناقشة أزمة اللاجئين، سياسات حكومات بعض الدول الغربية، التى تدعم وتعزز حكومات أوتوقراطية استبدادية فى القارة الأفريقية، لضمان استمرار تدفق المواد الخام إلى مصانعها، متجاهلة مصالح شعوب هذه الدول، مشيرًا إلى دور التطور التكنولوجى والإنترنت، الذى ساعد على تأصيل مفهوم الهجرة إلى أوروبا، بعد الاطلاع على الطبيعة المرفهة لحياة المواطنين فى الدول المتقدمة والأوروبية.

أخبار العراق اليوم


>أفادت مصادر رسمية السبت، بأن الطائرات التركية شنت غارات عنيفة على مواقع لمسلحى حزب العمال الكردستانى(بى كيه كيه) التركى تقع فى جبال وعرة على المثلث الحدودى بين العراق وإيران وتركيا.

وقال كرمانج عزت قائمقام قضاء سوران، (100كم شمال شرق أربيل)، إنه "بعد فترة من التوقف دامت أسابيع، عادت الطائرات التركية مساء أمس الجمعة، وشنت غارات عنيفة على مواقع تواجد مسلحى حزب (بى كيه كيه) فى جبال قنديل".

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