أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس وزراء الأردن يرهن استقبال اللاجئين السوريين بالمساعدات الأجنبية

Google+ Print
رئيس وزراء الأردن يرهن استقبال اللاجئين السوريين بالمساعدات الأجنبية رئيس وزراء الأردن يرهن استقبال اللاجئين السوريين بالمساعدات الأجنبية

>قال رئيس الوزراء الأردنى عبد الله النسور إنه سيكون من الصعب للغاية الاستمرار فى استقبال اللاجئين السوريين إذا لم يحصل الأردن على مساعدات اقتصادية كبيرة بما فيها دعم للميزانية وترتيبات تجارية جديدة.

رهن النسور استقبال اللاجئين بالمساعدات الأجنبية فى تصريحات حادة بشكل غير معتاد اليوم السبت، وجاءت تصريحات النسور قبيل مؤتمر مساعدة سوريا المقرر الأسبوع المقبل، حيث ثمة سعى إلى تعهدات بنحو تسعة مليارات دولار فى عام 2016 بهدف تخفيف تداعيات الصراع المستمر منذ خمس سنوات.

يقيم غالبية اللاجئين السوريين، نحو 4.3 ملايين لاجئ، فى دول مجاورة مثقلة بالأعباء، ومن بينها الأردن الذى يستضيف 630 ألف لاجئ.

سمح الأردن ولبنان فى البداية لأعداد كبيرة من السوريين بدخول أراضيهما، ولكنهما شددا القيود المفروضة على استقبال اللاجئين فى وقت لاحق، وتجمع زهاء سبعة عشر ألف سورى فى منطقة صحراوية معزولة على الحدود الأردنية بانتظار السماح لهم بالدخول.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365