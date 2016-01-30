اشتباكات بين الجيش الليبى وأنصار الشريعة قرب خزان النهر بأجدابيا

اندلعت اشتباكات، اليوم السبت، بالأسلحة الثقيلة جنوب مدينة أجدابيا الليبية بالقرب من خزان النهرالصناعى، بين الكتيبة 21 التابعة للجيش الليبى وجماعة أنصار الشريعة.

وأكدت مصادر محلية بالمدينة اليوم، وقوع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بالقرب من خزان النهر الصناعى جنوب المدينة، بين كتيبة 21 التابعة للجيش الليبى، وبين جماعة أنصار الشريعة.

وحذرت المصادر من احتمال إصابة خزان النهر الصناعي، الذى من الممكن أن يسفر عن انقطاع المياه من المنطقة الممتدة بين سرت وبنغازى.

وفى السياق ذاته، ناشد العاملون داخل موقع النهر، الهلال الأحمر بأجدابيا توفير ممرات آمنة للخروج من الموقع، مؤكدين وصول القذائف داخل الموقع السكنى، وموضحين أن العاملين بالخزان مدنيون، وليسوا أطرافا فى أى اقتتال.

يذكر أن مدينة أجدابيا شهدت المدة الماضية عدة اشتباكات داخل المدينة، شارك الطيران الحربى للجيش الليبى فى قصف عدة أماكن خلال الفترة الماضية.