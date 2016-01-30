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مقتل طفل ورجل جراء سقوط قذائف عشوائية واستهداف قناص ببنغازى

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مقتل طفل ورجل جراء سقوط قذائف عشوائية واستهداف قناص ببنغازى مقتل طفل ورجل جراء سقوط قذائف عشوائية واستهداف قناص ببنغازى

>لقى طفل ورجل مصرعهما بمدينة بنغازى شرق ليبيا جراء القصف العشوائي، الذى استهدف المناطق السكنية وعمليات القنص الجارية.

وقالت مسؤولة الإعلام بمُستشفى الجلاء ببنغازي، فاديا البرغثي، فى تصريح اليوم لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المستشفى تسلمت جثمان الطفل المعتصم بالله البرعصى لإصابته بشظية فى البطن جراء سقوط قذيفة بشارع عمرو بن العاص وسط البلاد أدت إلى مقتله فى الحال.

وأضافت البرغثى أن المُستشفى تسلم أيضا جثمان محمد المجبرى إثر استهدافه من قبل قناص عقب خروجه من مسجد منطقة اللثامة ببنغازى ما أدى إلى مصرعه فى الحال، يذكر أن سقوط القذائف العشوائية على الأحياء السكنية بمختلف المناطق ببنغازى أدى إلى مقتل وإصابة المئات.

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