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التحالف الدولى يشن 33 غارة جوية على مواقع "داعش" فى العراق وسوريا

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التحالف الدولى يشن 33 غارة جوية على مواقع "داعش" فى العراق وسوريا التحالف الدولى يشن 33 غارة جوية على مواقع "داعش" فى العراق وسوريا

شن طيران التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية 33 غارة جوية على معاقل تنظيم "داعش" الإرهابى فى العراق وسوريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قوة المهام المشتركة - فى بيان لها أورده راديو "سوا" الأمريكى اليوم السبت- أن قوات التحالف الدولى شنت 17 ضربة جوية استهدفت معاقل "داعش" فى مناطق البغدادى والرطبة والحبانية والرمادى والموصل وسنجار وقرب تلعفر بالعراق، ما أسفر عن تدمير معمل لصنع العبوات الناسفة، و8 وحدات تكتيكية، مع تدمير 3 منصات للصواريخ، ومدفع رشاش ثقيل.

وفى سوريا، أوضح البيان أن طيران التحالف نفذ 16 غارة جوية استهدفت مواقع "داعش" فى مناطق الحسكة والحول والرقة وعين عيسى والمعرة، ما أسفر عن تدمير 7 وحدات تكتيكية تابعة للتنظيم، بالإضافة إلى تدمير 5 عجلات، ومدفع مقاومة طائرات، و3 حفارات، و5 مواضع قتالية.

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