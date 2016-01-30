فينجر عن النني بعد أول مشاركة مع أرسنال: ' مجهوده استثنائي '

تحدث أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال عن الدولي المصري محمد النني عقب ظهوره الأول مع الفريق أمام بيرنلي مشيدا بـ"العمل الذي قام به".

أرسنال فاز على بيرنلي في دور الـ32 من كأس إنجلترا بثنائية مقابل هدف ليعبر إلى دور الـ16 من البطولة. (طالع التفاصيل)

وشارك النني كأساسي لأول مرة منذ انضمامه إلى أرسنال بعدما غاب أمام ستوك سيتي وتشيلسي. وأكمل المباراة حتى صافرة النهاية. (طالع ملخص ما قدمه النني).

وقال فينجر عن النني: "أصبح يميل أكثر للمغامرة".

وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي "مجهوده في الملعب استثنائي".