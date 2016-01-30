أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فينجر عن النني بعد أول مشاركة مع أرسنال: ' مجهوده استثنائي '

Google+ Print
فينجر عن النني بعد أول مشاركة مع أرسنال: ' مجهوده استثنائي ' فينجر عن النني بعد أول مشاركة مع أرسنال: ' مجهوده استثنائي '

تحدث أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال عن الدولي المصري محمد النني عقب ظهوره الأول مع الفريق أمام بيرنلي مشيدا بـ"العمل الذي قام به".

أرسنال فاز على بيرنلي في دور الـ32 من كأس إنجلترا بثنائية مقابل هدف ليعبر إلى دور الـ16 من البطولة. (طالع التفاصيل)

وشارك النني كأساسي لأول مرة منذ انضمامه إلى أرسنال بعدما غاب أمام ستوك سيتي وتشيلسي. وأكمل المباراة حتى صافرة النهاية. (طالع ملخص ما قدمه النني).

وقال فينجر عن النني: "أصبح يميل أكثر للمغامرة".

وأضاف في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي "مجهوده في الملعب استثنائي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع