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إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية طعن بالقدس المحتلة

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إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية طعن بالقدس المحتلة إصابة مستوطن إسرائيلي في عملية طعن بالقدس المحتلة

أرشيفية

أصيب مستوطن إسرائيلي، مساء اليوم السبت، في عملية طعن نفذها فتيان فلسطينيان قرب باب العامود بالقدس المحتلة.

وقالت الشرطة الإسرائيلية، في بيان، إن قاصرين فلسطينيين طعنا شابا يهوديا في ظهره بمنطقة باب العامود ما أدى إلى إصابته بجراح طفيفة، مضيفة أنه تم نقله إلى المستشفى للعلاج.

وأشارت إلى أن منفذي العملية لاذا بالفرار وأن قوات كبيرة من الشرطة تقوم بأعمال البحث والتحقيق لمعرفة ملابسات الواقعة والقيض على المنفذين.

وتشهد الأراضي الفلسطينية منذ مطلع أكتوبر الماضي مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، اندلعت بسبب إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، تحت حراسة أمنية إسرائيلية.

وأسفرت هذه المواجهات حتى الآن والتي تخللها عمليات طعن ودهس واطلاق نار عن استشهاد 162 فلسطينيا وإصابة حوالي 15 ألفا آخرين في مقابل مصرع 28 اسرائيليا وإصابة نحو 350 .

أ ش أ

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