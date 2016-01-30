أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

كهرباء كفر الشيخ تطالب معلمًا بسداد 43518 جنيهًا فاتورة شهر يناير

Google+ Print
كهرباء كفر الشيخ تطالب معلمًا بسداد 43518 جنيهًا فاتورة شهر يناير كهرباء كفر الشيخ تطالب معلمًا بسداد 43518 جنيهًا فاتورة شهر يناير
قال جمال عبد الحميد راجح، مدرس تربية رياضية بمدرسة ميت الدببة للتعليم الأساسى بقرية ميت الديبة بمركز قلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم السبت، إن محصل شركة كهرباء كفر الشيخ طالبه بسداد فاتورة شهر يناير، وعندما طلب منه الوصل أصيب بالذهول من قيمة الفاتورة ولم يصدق نفسه، وظل يحدق بها، فطلب من المحصل قراءة وصل فاتورة الكهرباء، وعندما أخبرنى المحصل أن المبلغ 43518 جنيهًا المطلوب حقيقى أغمى علىَّ ولم أصدق ما أراه.

وأضاف، خلال تصريحات له، عقب إفاقتى لم أعرف ماذا أقول للمحصل الذى طالبنى بسداد المبلغ المكتوب فى الفاتورة، وإلا مصيرى الحبس، متسائلاً "من أين أسدد الفاتورة ولو كنت من رجال الأعمال وأمتلك مصنعًا ما طالبونى بهذا المبلغ؟".

وأشار أن أهالى القرية كلها بجميع منازلها لم يأتِ عليها نصف ذلك المبلغ، مضيفاً "أطالب المسئولين بالتدخل فى هذا الأمر الذى لا يصدقه عقل، لأنى مهدد بالحبس، وإنقاذى من شركة كهرباء كفر الشيخ".


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365