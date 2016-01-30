"اليوم السابع".. السيسي للقمة الأفريقية: أبناؤكم مسئولون عن مستقبلهم

وتقرأ فى "اليوم السابع"..

ـ السيسى للقمة الأفريقية : أبناؤكم مسؤولون عن مستقلبهم.. الرئيس فى الجلسة المغلقة: نحتاج بحث سبل زيادة المورد لتنفيذ مشروعات القمم للتنمية الشاملة.. تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى يفرض علينا الاهتمام بترشيد الإنفاق

تقرأ على صفحات "اليوم السابع" فى عدد غداً الأحد تغطية شاملة لأعمال قمة الاتحاد الأفريقى، فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الذى أكد فى كلمته بالجلسة المغلقة لأعمال القمة ضرورة بحث سبل زيادة الموارد لتنفيذ مشروعات التنمية الكبرى فى القارة السمراء، مشدداً فى الوقت نفسه على أهمية العمل على ترشيد الانفاق لمواجهة تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى.

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