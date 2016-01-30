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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بأبوصوير بالإسماعيلية

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القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بأبوصوير بالإسماعيلية القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بأبوصوير بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز أبو صوير، من القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة أبو صوير من "طارق"، 52 سنة، حداد مقيم أبو حسان ــ دائرة مركز أبو صوير، باكتشافه سرقة بعض المتعلقات من داخل شقته الكائنة بمدينة المستقبل ــ دائرة المركز، عبارة عن "دفاية، شاشة عرض، سخان كهربائى، أسطوانة غاز منزلية، 2 قطعة سجاد"، ولم يتهم أحدًا بالسرقة.

وبإجراء التحريات توصلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كلاً من المتهم "صابر.ن.ع"، 36 سنة عاطل مقيم شارع هدى شعراوى ــ دائرة قسم ثان، والمتهم "مصطفى.ن.ه"، 15 سنة عاطل مقيم المستقبل ــ دائرة مركز أبو صوير، والمتهم "هيثم.ج.ع"، 25 سنة عاطل مقيم الكيلو 2 ــ دائرة مركز أبو صوير، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، تخصص فى ارتكاب وقائع سرقة الشقق السكنية.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد عدة أكمنة بأماكن إقامة وتردد المتحرى عنهم سالفى الذكر، تم ضبطهم جميعًا، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشتهم، للوقوف على مدى اتساع نشاطهم الإجرامى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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