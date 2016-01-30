أخبار عاجلة

خلال يوم واحد.. ضبط 611 هاربًا من أحكام قضائية بالمنيا -
وست هام يزيد من جراح سوانزي سيتي.. وميدلزبره يتعادل أمام بيرنلي -
أتلتيكو يخطف تعادلًا صعبًا أمام الريال في «ديربي مدريد» -
بث مباشر.. «بايرن ميونخ ►◄ بروسيا دورتموند» في «البوندسليجا» -
بث مباشر.. «تشيلسي Vs بورنموث» بـ«البريمير ليج» -
ساوثهامتون يفوز على وست بروميتش في الدوري الإنجليزي -
لعلهم يفقهون - حلقة السبت 8-4-2017 مع الشيخ رمضان عبد المعز "مفاتيح السعادة الزوجية" -
كأس الكونفدرالية: ملخص مباراة كمبالا سيتي أمام المصري ومباراة بيدفيست أمام المصري -
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

نيابة نصر النوبة تصرح بدفن جثة الشاب المخنوق بأسوان وتباشر التحقيقات

Google+ Print
نيابة نصر النوبة تصرح بدفن جثة الشاب المخنوق بأسوان وتباشر التحقيقات نيابة نصر النوبة تصرح بدفن جثة الشاب المخنوق بأسوان وتباشر التحقيقات
صرحت نيابة نصر النوبة بأسوان منذ قليل بدفن جثة شاب عثر عليه الأهالى فى وقت سابق اليوم بناحية الدكة دائرة مركز نصر النوبة جثة هامدة، حيث قام الطبيب الشرعى بمناظرة الجثة بمشرحة مستشفى كوم أمبو المركزى وتسليم تقرير الصفة التشريحية للنيابة المختصة.

كانت الأجهزة الأمنية بأسوان قد تلقت إخطارا بعثور الأهالى على جثة شاب يدعى "محمد. م" 20 سنة ناحية الدكة بدائرة مركز نصر النوبة، يرجح أن يكون قد لقى مصرعه بخنق حول رقبته، حيث تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات فى الحادث.


>- العثور على جثة شاب مخنوق بأسوان
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365