نيابة نصر النوبة تصرح بدفن جثة الشاب المخنوق بأسوان وتباشر التحقيقات

صرحت نيابة نصر النوبة بأسوان منذ قليل بدفن جثة شاب عثر عليه الأهالى فى وقت سابق اليوم بناحية الدكة دائرة مركز نصر النوبة جثة هامدة، حيث قام الطبيب الشرعى بمناظرة الجثة بمشرحة مستشفى كوم أمبو المركزى وتسليم تقرير الصفة التشريحية للنيابة المختصة.

كانت الأجهزة الأمنية بأسوان قد تلقت إخطارا بعثور الأهالى على جثة شاب يدعى "محمد. م" 20 سنة ناحية الدكة بدائرة مركز نصر النوبة، يرجح أن يكون قد لقى مصرعه بخنق حول رقبته، حيث تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض الحادث، فيما تباشر النيابة العامة التحقيقات فى الحادث.

- العثور على جثة شاب مخنوق بأسوان

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