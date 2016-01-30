الزمالك يتظلم ضد عقوبة الـ14 مليون جنيه لدى المحكمة الرياضية

تقدم نادي الزمالك بتظلم لدى المحكمة الرياضية الدولية (كاس) ضد الغرامة الموقعة عليه من اتحاد الكرة بخصوص مستحقات ثلاثي الفريق السابق محمود فتح الله وأحمد سمير وعبد الواحد السيد.

وكان اتحاد الكرة قد ألزم الزمالك بدفع 14 مليون جنيه للاعبين الثلاثة.

ويبقى الزمالك عرضة لإيقاف القيد حال عدم تسديده للغرامة.

ومنع اتحاد الكرة الزمالك من قيد لاعبين جدد، ولكن بسبب عدم التزامه بتسديد مستحقات التلفزيون من حقوق البث. (طالع التفاصيل).

الزمالك يبيع بشكل منفرد حقوق البث إلا إنه يتوجب عليه تسديد نسبة 15% للتلفزيون المصري وهو ما لم يلتزم به النادي الأبيض.

وأبلغ اتحاد الكرة نادي الزمالك رسميا بإيقافه من القيد سواء الفريق الأول أو الناشئين بسبب عدم التزامه بدفع النسبة.

الزمالك كان قد قام بقيد الثنائي إيمانويل مايوكا ورمزي خالد وشيكابالا في قائمته للفريق الأول خلال يناير لكن القرار لن يؤثر على قيد هؤلاء.