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بالصور.. انطلاق ماراثون الغردقة لتنشيط السياحة من أمام فندق بيلا فيستا

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بالصور.. انطلاق ماراثون الغردقة لتنشيط السياحة من أمام فندق بيلا فيستا بالصور.. انطلاق ماراثون الغردقة لتنشيط السياحة من أمام فندق بيلا فيستا
انطلق، مساء اليوم السبت، ماراثون الجرى الذى شارك به ونظمه عدد من شباب مدينة الغردقة والعاملين فى النشاط السياحى، تشجيعًا للسياحة، بعد حالة الركود السياحى الذى شهدته المدينة.

وشارك فى الماراثون عدد كبير من السياح من جنسيات مختلفة، ليرسلوا للعالم رسالة طمأنينة بأن أمنة.

وبدأ المارتثون من أمام فندق بيلا فيستا الذى شهد مؤخرا هجومًا إرهابيًا، مرورًا بشارع الشيراتون القديم لمسافة 2 كيلو متر، والعودة مرة أخرى.

من جانبه، أكد الدكتور بيتر عادل رئيس اللجنة المنظمة للماراثون، أنه تم التنسيق مع كل الجهات الأمنية، حيث تم دعوة الشباب المشاركين عبر مواقع التواصل الاجتماعى، للمشاركة فى الماراثون، والذى انطلق فى تمام الخامسة من مساء اليوم.

وأضاف منظم الماراثون، لـ"اليوم السابع"، أن الهدف منه إرسال رسالة للعالم أجمع أن مصر أمن وأمان، حيث يشارك فى الماراثون عدد من السائحين من مختلف الجنسيات.
>ماراثون الغردقة (1)

ماراثون الغردقة (2)

ماراثون الغردقة (3)

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