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بالصور.. الأقصر تنفذ أول تجربة لتحويل مخلفات القصب لعلف حيوانى

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بالصور.. الأقصر تنفذ أول تجربة لتحويل مخلفات القصب لعلف حيوانى بالصور.. الأقصر تنفذ أول تجربة لتحويل مخلفات القصب لعلف حيوانى
أقامت مديرية الزراعة بالأقصر، اليوم السبت، أول تجربة عملية للاستفادة من مخلفات قصب السكر، وتحويلها لعلف حيوانى، وقال المهندس عزت صبرى، مدير إدارة الإرشاد الزراعى، إن الهدف من التجربة هو قدر الاستفادة الكبيرة من تحويل مخلفات قصب السكر الجافة إلى علف حيوانى أو سماد عضوى، عن طريق مكبس لتحويله لبالات أو عن طريق آلة دراسة لتحويله إلى تبن تأكل منه الحيوانات.
>تحويل قصب السكر لعلف حيوانى (1)
>وأشار الشايب عبد النور وكيل مديرية الزراعة، إلى أن مخلفات قصب السكر تحتوى على نسبة بروتين عالية، ويساعد إلى زيادة إدرار اللبن وزيادة معدلات التسمين فى الحيوانات، مضيفا أن تلك التجربة تساعد فى الحد من تلوث البيئة لقيام المزارعين بحرق المخلفات على مساحات كبيرة من الأراضى.
>تحويل قصب السكر لعلف حيوانى (2)

تحويل قصب السكر لعلف حيوانى (3)

تحويل قصب السكر لعلف حيوانى (4)
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