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مفاجأة.. زيكا من أقدم الفيروسات وموجود منذ 1947 ويسبب الشلل

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مفاجأة.. زيكا من أقدم الفيروسات وموجود منذ 1947 ويسبب الشلل مفاجأة.. زيكا من أقدم الفيروسات وموجود منذ 1947 ويسبب الشلل
اجتاح فيروس زيكا جميع أنحاء الأمريكيتين وانتقل إلى كندا وفرنسا وعدد من الدول الأخرى وأصبح من أشرس الأمراض التى تصيب الحوامل وتسبب تشوهات خلقية للأجنة، وينتشر بسبب البعوض ويمكن أن نقول إن العالم الآن أصبح على جناح بعوضة.

أثر فيروس زيكا على الأجنة (1)

وفى هذا السياق، كشف الموقع الإخبارى “BBC” عبر تقرير حديث له أن فيروس زيكا الذى ينقله البعوض تم اكتشافه سابقًا فى عام 1947 ميلاديًا حيث كان يصيب القردة فى الغابات.

أثر فيروس زيكا على الأجنة (2)

وأوضح فريق من الباحثين الأمريكيين، أن فيروس زيكا يؤدى إلى مضاعفات خطيرة، بما فى ذلك "متلازمة غيلان باريه"، وتعرف باسم "التهاب الأعصاب الحاد المزيل للنخاعين"، وهو اضطراب نادر يجعل نظام المناعة يهاجم الجهاز العصبى ما يؤدى إلى ضعف فى نمو الجسم وقد يؤدى إلى الشلل، وتشمل أعراضه صغر حجم الرأس عن الطبيعى.

أثر فيروس زيكا على الأجنة (3)

وأضاف الباحثون أنه تم اكتشاف حالتين مصابتين بمتلازمة "غيلان باريه" فى البرازيل وبولينيزيا الفرنسية، لافتين إلى أن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC” كشف عن أبرز الدول والمناطق التى تمثل مصدر تهديد بفيروس زيكا، وتشمل: البرازيل وبوليفيا وكولومبيا والإكوادور والسلفادور وهايتى وجواتيمالا والمكسيك وباراجواى وفنزويلا وبنما وهندوراس وجمهورية الدومنيكان وبربادوس وجمهورية سورينام ودولة الرأس الأخضر الأفريقية وإقليم جزر العذراء الأمريكية.

أثر فيروس زيكا على الأجنة (4)

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