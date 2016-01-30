مستند | لجنة قانونية تلغي قرار فتح باب الترشح لمنصب العميد بطب بنها

قررت اللجنه القانونية المشكله بقرار من على شمس الدين رئيس جامعة بنها برئاسة الشافعى أبو راس الأستاذ المتفرغ بقسم القانون العام وعميد حقوق بنها السابق والشحات منصور عميد كلية حقوق بنها الحالى وأشرف شمس الدين أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة بنها والمعنية بمراجعة الاجراءات التى اتخذتها اللجنه المختصه بترشيح العمداء فى كافة كليات الجامعة برئاسة سليمان مصطفى نائب رئيس الجامعة.

وكان سليمان مصطفى قد أصدر قرار بفتح باب الترشيح لمنصب عميد الكلية فى بعض كليات الجامعة وقام مجلس كلية طب بنها بالاعتراض على قرار فتح باب الترشيح قبل اختيار عضوين من الكلية لاستكمال اللجنة الخماسية وصدور قرار وزارى وتم ذلك فى اجتماعين متتاليين لمجلس الكلية بحضور نائبى رئيس الجامعة هشام أبو العنين وسليمان مصطفى.

وبناءا على ذلك أصدر رئيس الجامعة على شمس الدين قراره بتشكيل لجنه قانونية لفحص هذه القرارات وبيان مدى صحة الاجراءات وانتهت اللجنه الى الآتى اعادة الاجراءات التى اتخذتها لجان اختيار العمداء بالجامعه بكل كلياتها للأسباب الوارده تفصيلا بهذا التقرير.

وتوصى اللجنه بإعادة تشكيل اللجنه الخماسيه وفقا للقرار الوزارى 2665 لسنة 2015 قبل أن تمارس عملها، من أعضاء مغايرون للتشكيل السابق، وتقوم لجنة اختيار العمداء فى كليات الجامعه بعد تمام تشكيلها باختصاصاتها المنصوص عليها فى القرار الوزارى سالف الذكر اعتبارا من الاعلان عن خلو المنصب والى أن تنتهي الإجراءات المبينه فيه خلال فترة عملها.