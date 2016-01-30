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ضبط جبنة رومى وملح طعام وكلور غير صالحة للاستهلاك فى الغربية

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ضبط جبنة رومى وملح طعام وكلور غير صالحة للاستهلاك فى الغربية ضبط جبنة رومى وملح طعام وكلور غير صالحة للاستهلاك فى الغربية
شنت إدارة مباحث بمديرية أمن الغربية برئاسة العميد أحمد الخواجة مدير الإدارة، حملة تموينية لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها للجمهور، وأسفرت الحملة عن ضبط كميات من الجبنة الرومى وملح الطعام غير صالحين للاستهلاك الآدمى وكلور زيت صابون مصنوعين من خامات رديئة داخل مصنعين بدون ترخيص بالمحلة وقطور.

كانت معلومات قد وردت للضباط إدارة مباحث التموين بالغربية بقيام "محمد ع ال ج" – 26 سنة تاجر - مقيم بقرية خباطة – مركز قطور بإنشاء مصنع بدون ترخيص بذات الناحية لتصنيع الجبن الأبيض من خامات رديئة وغير مطابقة للمواصفات القياسية وغير صالحه للاستهلاك الآدمى كما وردت معلومات بقيام "عبد الحميد.ح.ال" – 50 سنة تاجر - مقيم بمنطقة منشية البكرى – ثان المحلة بإنشاء مصنع بدون ترخيص لغش المنظفات وباستهداف المصنع الأول تم ضبط 23 قالب جبن رومى وزن القالب 12,5 كيلو جرام غير صالح للاستهلاك الآدمى و50 جوال ملح طعام وزن الجوال 50 كيلو جرامًا غير صالح للاستهلاك الآدمى فى المحضر رقم 1696 جنح مركز قطور لسنة 2016 وباستهداف المصنع الثانى تم ضبط 10 براميل كلور وزن البرميل 60 كيلو جرامًا بدون بيانات و10 براميل بريل صابون وزن الواحد 60 كيلو جراما بدون بيانات و5 براميل معبأة منظف صابون سائل وزن البرميل 60 كيلو بدون بيانات تم التحفظ على المضبوطات فى المحضر 1043 جنح قسم ثان المحلة لسنة 2016 تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية بنتائج الحملة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365

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