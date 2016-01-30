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حبس صاحب معرض سيارات وزوجته للاتجار فى المواد المخدرة والآثار بإمبابة

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حبس صاحب معرض سيارات وزوجته للاتجار فى المواد المخدرة والآثار بإمبابة حبس صاحب معرض سيارات وزوجته للاتجار فى المواد المخدرة والآثار بإمبابة
أمرت نيابة إمبابة برئاسة المستشار عبد الله مهدى رئيس النيابة بحبس صاحب معرض سيارات وزوجته و3 أشخاص آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار فى المواد المخدرة والآثار، وحيازة أسلحة نارية بإمبابة، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها والتحفظ على المضبوطات.

تحفظت النيابة على المضبوطات وعرض القطع المشبته فى أثريتها على خبير فنى لبيان ما إذا كانت قطعا أثرية أم مقلدة، وأمرت بعرض المواد المخدرة على المعمل الجنائى لفحصها ومعاينتها، وإفادة النيابة بتقرير واف عنها، كما تحفظت أجهزة الأمن على أجهزة لاب توب، وأمرت بتفريغ محتواها لبيان ما بها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من الإيقاع بالمتهمين بعدما وردت معلومات تفيد بتورطهم فى الاتجار فى المواد المخدرة وحيازتهم قطع أثرية بدائرة قسم شرطة إمبابة، وتوجهت قوة أمنية للمكان المذكور وتمكنت من الإيقاع بالمتهمين وضبط بحوزتهم، 2 قطعة يشتبه فى كونهما أثرية "إحداهما على شكل تمثال أبو الهول، والثانية على شكل جعران صغير" و675 قرص لعقار التامول المخدر، و2 جهاز لاب توب، و2 فلاشة، و6 أجهزة خاصة بالكشف عن الآثار، ومبلغ 68800 جنيه، و17 دولار، وبعض المشغولات الذهبية، وسيارة ملاكى.

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مصر 365