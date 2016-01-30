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ضبط 407 مخالفات فى حملة أمنية بقيادة مدير أمن الفيوم

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ضبط 407 مخالفات فى حملة أمنية بقيادة مدير أمن الفيوم ضبط 407 مخالفات فى حملة أمنية بقيادة مدير أمن الفيوم
شنت مديرية أمن الفيوم، حملة أمنية مكبرة بدائرة قسم شرطة الفيوم بقيادة اللواء ناصر العبد مدير الأمن، وشارك فيها كل الأقسام والإدارات وقيادات وضباط المديرية وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 407 مخالفات متنوعة.

مديرية امن الفيوم ، حملة امنية ، الفيوم (1)

ففى مجال ضبط قضايا المواد المخدرة تم ضبط 3 قضايا اتجار فى المواد المخدرة وفضية تعاطى كما تم ضبط 4 قضايا حيازة أسلحة بيضاء و6 مسجلين خطر وفى مجال مخالفات تم ضبط 18 مخالفة متنوعة و12 غرامة بإجمالى مبالغ 1250 جنيهًا وفى مجال الحماية المدنية تم ضبط 22 حالة مخالفة لاشتراطات أمن الحريق.

مديرية امن الفيوم ، حملة امنية ، الفيوم (2)

كما تم إزالة 7 أكشاك و9 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية و80 حالة تنظيم وتجنيب و19 حالة سرقة تيار كهربائى وتم ضبط سيارة محملة بمواد البناء بالمخالفة للقرار رقم 110 كما تم ضبط مخالفات مرورية من بينها 10 سيارات بدون رخصة قيادة وتم سحب 46 رخصة وعمل 37 محضر تصالح فورى و11 محالة مخالفة كلابش وبلغ إجمالى المخالفات 98.

مديرية امن الفيوم ، حملة امنية ، الفيوم (3)

مديرية امن الفيوم ، حملة امنية ، الفيوم (4)
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