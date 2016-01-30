بالصور.. ضبط 16 "توك توك" مخالفا لقرار المحافظ بحظر سيره فى المهندسين

أكد العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث الفنية لمرور الجيزة، بقيادة اللواء مجدى إسماعيل مدير مرور الجيزة وبإشراف اللواء أحمد حجازى مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة، أن الإدارة تواصل حملاتها المرورية لمكافحة الظواهر السلبية بالشارع مثل ظاهرة خروج "التوك توك" عن الخطوط السير المحددة والنزول للشوارع الرئيسية مثل فيصل والهرم وعرابى وجامعة الدول العربية، وطبقا لقرار المحافظ بتغريم صاحب التوك توك 2500 جنيه لسيره بالشوارع.



>وأضاف مدير إدارة التخطيط فى تصريحات لـ "اليوم السابع" أن هناك حملة مكبرة قادها العميد توفيق عبد العاطى مدير إدارة سفنكس، استهدفت مركبات التوك توك التى تتسبب فى كثافات مرورية عالية بالشوارع التى تسير بها، وتم ضبط 16 توك توك مخالفا لقرار المحافظ بمناطق الكيت كات وسفنكس بالمهندسين، موضحا أن الإدارة تطارد أى دراجات أو سيارات أو تكاتك تخالف قواعد وآداب المرور.



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