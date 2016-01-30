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بالفيديو – برشلونة يسقط 9 لاعبين من أتليتكو مدريد ويحلق بالصدارة

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بالفيديو – برشلونة يسقط 9 لاعبين من أتليتكو مدريد ويحلق بالصدارة بالفيديو – برشلونة يسقط 9 لاعبين من أتليتكو مدريد ويحلق بالصدارة

صعد برشلونة لصدارة الدوري الإسباني بعد تغلبه على منافسه أتليتكو مدريد بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت بملعب كامب نو.

واستضاف برشلونة منافسه أتليتكو مدريد في إطار الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ونجح الفريق الكتالوني في تصدر جدول الترتيب بعد ذلك الانتصار بـ51 نقطة وله مباراة مؤجلة أمام سبورتنج خيخون.

فيما تجمد رصيد أتليتكو مدريد عند 48 نقطة في المركز الثاني.

سجل كوكي الهدف الأول للضيوف في الدقيقة 10، ولكن بعد ذلك انقلب وجه المباراة تماما.

في الدقيقة 30 سجل ليونيل ميسي هدف التعادل بعد جملة فنية رائعة بين نيمار وجوردي ألبا أرسلها الأخير عرضية أرضية ليقابلها الأرجنتيني بتسديدة يسارية في الشباك.

وبعد ذلك بثماني دقائق سجل لويس سواريز الهدف الثاني للبلوجرانا بتسديدة بيمناه من داخل منطقة الجزاء لتمر الكرة من بين قدمي الحارس أوبلاك.

وفي الدقيقة 44 قام حكم المباراة بطرد فيليبي لويس الظهير الأيسر لأتليتكو مدريد بشكل مباشر بعد تدخله بشكل قوي على ميسي.

وفي الشوط الثاني وبالتحديد الدقيقة 65 طُرد مدافع الأتليتي دييجو جودين بعد حصوله على إنذارين ليكمل فريقه المباراة بتسعة لاعبين.

الأهداف بعد قليل..

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فيديو اليوم السابع

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