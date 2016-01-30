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محمد بن راشد: رحلة الإمارات لما بعد النفط بدأت اليوم

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محمد بن راشد: رحلة الإمارات لما بعد النفط بدأت اليوم محمد بن راشد: رحلة الإمارات لما بعد النفط بدأت اليوم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم  نائب رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن الدولة في 2015 بلغ تريليوناً ونصف تريليون درهم، لافتاً إلى ان مساهمة النفط بلغت 30 % فقط، مشيراً إلى أن رحلة الإمارات لما بعد النفط بدأت اليوم، من باب الشمس في دبي.

وقال سموه عبر حسابه  في "تويتر": "عقدنا اليوم بحضور أخي محمد بن زايد خلوة الإمارات ما بعد النفط بحضور الاتحادية والحكومات المحلية".

وأضاف: "اقتصادنا في 2015 كان حجمه تريليون ونصف تريليون درهم .. وكانت مساهمة النفط 30% فقط ولابد ان نكمل المسيرة .. ونخفض هذه النسبة لأدنى مستوياتها".

واختتم قائلاً: "اليوم كما تعودنا كان بيتنا متوحداً وفريقنا واحد ورؤيتنا للمستقبل موحدة ومن باب الشمس تبدأ رحلة الإمارات لما بعد النفط".

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