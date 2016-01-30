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بالفيديو - تشامبرز يكسر صيام 456 تهديف أمام نفس الخصم

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بالفيديو - تشامبرز يكسر صيام 456 تهديف أمام نفس الخصم بالفيديو - تشامبرز يكسر صيام 456 تهديف أمام نفس الخصم

سجل الإنجليزي كالوم تشامبرز مدافع أرسنال هدفا رائعا لفريقه في شباك بيرنلي بعد أن ترجم تمريرات المدفعجية القصيرة بتسديدة خادعة.

في الدقيقة 18 كان يحاول أرسنال فك تكتل دفاع بيرنلي أمام منطقة جزاءه لتصل الكرة إلى أليكسيس سانشيز الذي مرر الكرة بذكاء لتشامبرز الظهير الأيمن الذي لعبها بوجه القدم الخارجي في الزاوية البعيدة.

ويعد هذا أول هدف يسجله تشامبرز منذ 455 يوما والثاني مع أرسنال، والطريف أن هدفه الأول سجله أمام بيرنلي في الدوري الموسم الماضي.

ويستضيف أرسنال على ملعبه الإمارات فريق بيرنلي في كأس إنجلترا.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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