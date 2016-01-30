بالفيديو - المتخصص.. ميسي يهز مرمى أتليتكو ويكتب رقما أسطوريا مع رونالدو

لا جديد. ليونيل ميسي يسجل في مرمى أتليتكو مدريد بقميص برشلونة. ولكن الجديد هنا هو إن هذا الهدف أوصل الثنائي كريستيانو رونالدو وميسي إلى 1000 هدف.

أتليتكو يحل ضيفا على برشلونة في قمة الجولة الـ22 من الدوري الإسباني.

الدقيقة العاشرة شهدت هدف أول لأتليتكو مدريد عن طريق لاعب الوسط ميروديو كوكي. قبل أن يأتي الدور على ميسي.

ميسي يحول عرضية خوردي ألبا بتسديدة أرضية قوية هزت شباك أتليتكو في الدقيقة 30. هدف هو بالتخصص لميسي.

وبذلك الهدف تصبح شباك أتليتكو مدريد هي أكثر الشباك التي اهتزت بأهداف من قبل ليو.

25 هدفا بالتمام هي حصيلة أهداف ميسي في مرمى أتليتكو مدريد بهذا الهدف كأكثر فريثق ينجح ميسي في هز شباكه.

مع رونالدو

ميسي وصل إلى هدفه رقم 482 في مسيرته مع برشلونة. رونالدو سجل 518 هدف في مسيرته.

ليصبح مجموع الثنائي هو 1000 هدف طوال مسيرتهما في الملاعب.

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