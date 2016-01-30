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تقرير- توتنام يرغب في الحفاظ على بوكتينيو من الرحيل إلى تشيلسي و مانشستر يونايتد

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تقرير- توتنام يرغب في الحفاظ على بوكتينيو من الرحيل إلى تشيلسي و مانشستر يونايتد تقرير- توتنام يرغب في الحفاظ على بوكتينيو من الرحيل إلى تشيلسي و مانشستر يونايتد

يرغب نادي توتنام في الحفاظ على ماوريسيو بوكتينيو مدربه من خلال تحسين عقده لمنع محاولات تشيلسي ومانشستر يونايتد للحصول على خدماته.

وحسب تقرير نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية فإن دانييل ليفي رئيس النادي اللندني يرغب في مكافأة بوكتينيو على بناء فريق شاب قوي والذي من المتوقع أن يصل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل من خلال تحسين بنود عقده.

ويتبقى للمدرب الأرجنيتيني 3 أعوام ونصف العام في عقده مع توتنام ويتقاضى بموجبه مرتب يقترب من 3.5 مليون جنيه استرليني سنويا لكن من المتوقع أن يزيد هذا الراتب.

وحسب ما ورد بالتقرير فإن بوكتينيو لديه حرية التصرف في كل ما يخص كرة القدم بالنادي حتى أن ليفي قد وعده بالمزيد من التحكم أكثر مما كان يمنح لمن سبقوه من المدربين.

وكان بوكتينيو قد تولى مهمة تدريب توتنام في 27 مايو من عام 2014 بعد نصف موسم قضاه مع ساوثامبتون كمدرب لهم خلفا لنيجل أدكينس.

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