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بالفيديو - عاد إليكم من جديد.. سانشيز يُترجم تيكي تاكا أرسنال ويهز بيرنلي

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بالفيديو - عاد إليكم من جديد.. سانشيز يُترجم تيكي تاكا أرسنال ويهز بيرنلي بالفيديو - عاد إليكم من جديد.. سانشيز يُترجم تيكي تاكا أرسنال ويهز بيرنلي

سجل أليكسيس سانشيز أول أهدافه بعد عودته من الإصابة عندما ترجم لعبة تيكي تاكا رائعة في مرمى بيرنلي.

بيرنلي يحل ضيفا على أرسنال في دور الـ32 من كأس إنجلترا. لقاء شهد مشاركة محمد النني كأساسي لأول مرة.

شوط أول انتهى بالتعادل بهدف لكل فريق. قبل أن ينجح سانشيز في تسجيل الهدف الثاني للمدفعجية.

وفي الدقيقة 53 ومن لعبة رائعة وضع سانشيز لمستها النهائية في مرمى بيرنلي.

شاهد الهدف

ويعد هدف سانشيز في مرمى بيرنلي هو الأول للاعب منذ ثنائيته في مرمى دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.

وأخر هدف له في الدوري يعود لتاريخ 17 من أكتوبر الماضي عندما هز شباك واتفورد.

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فيديو اليوم السابع

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