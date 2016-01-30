مفاجأة.. دواء جديد يتفوق على المورفين.. يسكن الألم ولا يحولك لمدمن

مفاجأة سارة وبشرى زفتها الأبحاث الطبية الحديثة للملايين من مرضى السرطان والمصابين بآلام قوية وشديدة حول العالم، حيث تمكن فريق من العلماء بجامعة تولين الأمريكية من تطوير دواء جديد له نفس خواص عقار المورفين فى تسكين الآلام ولكن دون أن يدمنه الشخص، أو يسبب الآثار الجانبية العديدة الناجمة عن المسكن الأفيونى الشهير "المورفين".

والمثير يكمن فى أن الدواء الجديد هو نسخة مصنعة من الموصل العصبى

"إندومورفينendomorphin "، الذى يفرزه الجسم بشكل طبيعى، حيث تمكن العلماء من تطويره بعد إجراء العديد من التجارب باستخدام بالهندسة الوراثية.

وأثبتت النتائج أن لهذا العقار خواص رائعة فى تسكين الآلام تضاهى عقار المورفين، نظرًا لأنه يعمل على نفس المستقبلات الأفيونية التى يستهدفها العقار الشهير، ولكن اللافت أن الدواء الجديد لا يدمنه المرضى وآثاره الجانبية محدودة.

نتائج هذه الأبحاث والدراسات نشرتها المجلة الطبية "Neuropharmacology"، وأيضًا الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية مؤخرًا.

>ومن المنتظر أن تبدأ التجارب الإكلينيكية الخاصة بالدواء الجديد على الإنسان خلال العامين القادمين.