مستند | استقالة رئيس محكمة قنا احتجاجًا على تعسف «الزند» ضده

حصلت وكالة أنباء ONA، على مستند يفيد بقيام المستشار محمد السحيمي، القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، بتقديم استقالته، اليوم السبت، بصفة رسمية من القضاء.

وبحسب المستند، فإن السبب الرئيسي وراء الاستقالة -وفقًا لنصها-، هو ما قرره المستشار محمد السحيمي من أنه مستهدف من وزير العدل، المستشار أحمد الزند، بسبب معارضته لسياساته خلال رئاسته لنادي القضاة، الأمر الذي ترتب عليه نقله من محكمة شمال بالقاهرة لمحكمة قنا الابتدائية، بعيدًا عن محل سكنه، وتحميله بآلاف القضايا؛ مما لا تتحمل طاقته الفصل فيها.