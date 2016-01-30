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مقتل وإصابة 16 من داعش جنوبى كركوك العراقية

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مقتل وإصابة 16 من داعش جنوبى كركوك العراقية مقتل وإصابة 16 من داعش جنوبى كركوك العراقية

>أفاد مصدر أمنى عراقى فى كركوك اليوم السبت بمقتل واصابة 16 عنصرا من تنظيم داعش فى قصف نفذته طائرات التحالف الدولى على مواقع التنظيم جنوبى كركوك وغربها250كم شمال بغداد.

وقال المصدر إن" طيران التحالف الدولى استهدف اليوم مواقع تنظيم داعش والياتهم بين منطقتى الرياض والرشاد55 كم جنوب كركوككما استهدف موقعا اخر بناحية الزاب85 كم غرب كركوك ".

وأوضح أن الاستهداف أدى الى مقتل خمسة من عناصر داعش واصابة 11 اخرين فضلا عن تدمير آليات وصهريج ونقطة يتجمع بها عناصر التنظيم، يذكر أن مناطق جنوبى كركوك وغربيها تخضع لسيطرة تنظيم داعش منذ حزيرانيونيو من عام .2014

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