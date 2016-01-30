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ننشر اسمين من غرقى مركب "زينة البحرين" بالدقهلية

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ننشر اسمين من غرقى مركب "زينة البحرين" بالدقهلية ننشر اسمين من غرقى مركب "زينة البحرين" بالدقهلية
اتشحت مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بالسواد، بعد وصول أنباء عن غرق مركب "زينة البحرين" قبالة السواحل السودانية، والتى كانت تقل على متنها عددًا من الصيادين، من مدينة المطرية.

وقال طه الشريدى نقيب الصيادين بالدقهلية، إن مدينة المطرية حتى الآن فقدت 2 من صياديها؛ وهما شرف عباس شتيوى، ورضا أنور هتيمى، وكانا على متن مركب صيد "زينة البحرين" بقيادة مالكها على عفيفى من عزبة البرج بدمياط، والذى لقى مصرعه هو الآخر غرقًا.

يذكر أن مركب "زينة البحرين"، كانت قد خرجت من ميناء برانيس، بمحافظة البحر الأحمر، منذ 10 أيام متجهة للصيد بالمياه الدولية، وأن المركب ترخيص ميناء الأتكة، وتعمل خارج خليج السويس، وقد عثرت القوات البحرية السودانية على ناجيين اثنين فقط من ضمن الصيادين.
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>- غرق مركب صيد مصرى على متنه 14 صيادا بنطاق المياه السودانية
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