نقيب الصيادين بالدقهلية:المركب الغارق بمياه السودان بها 3 صيادين من المطرية

قال طه الشريدى، نقيب الصيادين بالدقهلية، إن 3 من أبناء مدينة المطرية بالدقهلية بين الصيادين الذين كانوا على متن مركب "زينة البحرين"، التى تردد غرقت اليوم، السبت، بالمياه السودانية، مشيرا إلى أنهم لم يحددوا أسمائهم حتى الآن.

وأضاف "الشريدى" فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن مالك المركب من عزبة البرج بمحافظة دمياط، ويدعى على عفيفى.

وفى السياق سادت حالة من القلق، بمدينة المطرية، بمحافظة الدقهلية، بعد تردد أنباء عن وجود صيادين غرقى بمركب زينة البحرين، التى غرقت أمام المياه الإقليمية السودانية، وكانت تقل عددا من الصيادين من بينهم صيادين من مدينة المطرية بالدقهلية، ومحافظة دمياط.

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