محافظ الإسماعيلية يفاجئ مستشفى فايد ويلتقى بالمواطنين ويتابع الخدمات

قام المهندس حسن رفاعى محافظ الإسماعيلية بزيارة لمركز ومدينة فايد والتى بدأها بتفقد مركز شرطة فايد، ومقر الوحدة المحلية لمجلس مدينة فايد ومتابعة العاملين بالمجلس والاطمئنان على سير وانتظام العمل بمختلف الأقسام والإدارات والتى شملت الإدارة الهندسية وإدارة الأملاك والمخازن ولجنة تحصيل الإيجارات والمركز التكنولوجى للخدمات الجماهيرية ومتابعة حركة الموظفين والالتقاء بعدد من شباب العاملين بالمركز.

واستمع المحافظ، فى زيارته الميدانية المفاجئة، إلى شكاواهم ومطالبهم ثم توجه لزيارة مستشفى فايد العام حيث استقبله الدكتور محمد عبدالعظيم نائب مدير المستشفى وقد قام المحافظ بتفقد العيادات الخارجية وقسم الاستقبال.

وتفقد وحدة الغسيل الكلوى والتقى بعدد من المرضى والممرضين والأطباء وخلال الزيارة احتشد عدد كبير من مواطنى وأهالى مركز ومدينة فايد حول المحافظ لعرض مطالبهم وقضاياهم.

واستمع المحافظ للجميع وقد شملت شكاوى المواطنين من أهالى بعض القرى التابعة لمركز فايد من انخفاض وقلة حصة الخبز البلدى المدعم المخصصة لهم وشكاوى البعض الآخر من مشكلات نقص المواد البترولية والبنزين والسولار وتكدس السيارات أمام محطات الوقود.

وأكد المحافظ أن جميع هذه المطالب محل اهتمام وأن تلبية مطالب المواطنين وتوفير كافة الخدمات الأساسية لهم تأتى على رأس الأولويات واهتمامات المحافظ والجهاز التنفيذى بالكامل ورافق المحافظ خلال الجولة عادل عثمان رئيس مركز ومدينة فايد.