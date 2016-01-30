"المرور": إغلاق جزئى لكوبرى الجيزة 15 يوما لأعمال صيانة

قال العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث بمرور الجيزة، إن الإدارة بقيادة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور، بدأت فى المرحلة الثالثة لأعمال تطوير كوبرى الجيزة المعدنى بتغير طبقة الايبوكسى لمنع انزلاق السيارات من أعلى الكوبرى، تحت إشراف مديرية الطرق بالجيزة وتنفيذ شركة المقاولون العرب، ما يستدعى إجراء عملية غلق جزئى للكوبرى لمدة 15 يومًا، لأعمال الصيانة دون إجراء أى تحويلات مرورية.

وأضاف مدير إدارة التخطيط فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن أعمال تغيير طبقة الايبوكسى وأعمال التطوير ستكون بالحارة اليسرى بمطلع كوبرى الجيزة المعدنى للقادم من شارع الهرم لعدد 5 باكيات، تبدأ من نهاية المطلع من "الهرم" وحتى التلاقى مع القادم من كوبرى فيصل، بعرض 3 مترات وبطول 125 مترا، مما يستلزم غلق جزء من جسم الكوبرى الانتهاء من تلك الأعمال.

وأضاف العقيد طاهر أنه سيتم ترك حارة كاملة أمام حركة السيارات وتكون يسار الأعمال بعرض 3 مترات فى المنطقة، ما بعد التلاقى مع القادم من كوبرى فيصل، وذلك لعدم التأثير على الحركة المرورية.