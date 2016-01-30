عمر البشير يؤكد للسيسي حرص السودان على عدم إلحاق الضرر بمصر

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، اليوم السبت، بالرئيس السودانى عمر البشير على هامش أعمال قمة الاتحاد الأفريقى فى أديس ابابا.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد خلال اللقاء على اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية الوطيدة التى تجمعها بالسودان الشقيق، مؤكداً على أهمية الارتقاء بمختلف مجالات التعاون بما يعود بالنفع على شعبى البلدين.

كما أشار الرئيس السيسى، إلى أهمية الإعداد الجيد لعقد اللجنة العليا المشتركة على مستوى القمة من أجل ضمان تحقيق النتائج المرجوة التى يتطلع إليها الشعبان، فضلاً عن استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين على كافة المستويات فى مواجهة التحديات المشتركة المتزايدة، والعمل سوياً من أجل تعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة العربية والقارة الإفريقية.

وأشار الرئيس كذلك إلى أهمية العمل على دفع وتطوير العلاقات التجارية بين مصر والسودان، وتحقيق نقلة نوعية فى التعاون الاقتصادى بما يتناسب مع الامكانات الضخمة التى يتمتع بها البلدان، وما يجمعهما من تقارب ثقافى وحضارى.

وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس السودانى عمر البشير أكد من جانبه على عمق علاقات الإخوة والمودة التى تجمع بين شعبى وادى النيل، مشيراً إلى حرص السودان على تعزيز التعاون بين البلدين فى كافة المجالات، فضلا عن دعم التنسيق المشترك بينهما على مختلف الأصعدة العربية والأفريقية.

كما شدد الرئيس السودانى على وقوف بلاده إلى جانب مصر وحرصها على عدم إلحاق أى ضرر بمصالحها، مشيداً بالدور الرائد الذى قامت به مصر على مدى التاريخ فى الدفاع عن مقدرات الأمة العربية.

وتم خلال اللقاء التباحث أيضاً حول أخر التطورات فى المنطقتين العربية والأفريقية، ولاسيما الوضع فى ليبيا، حيث رحب الرئيسان بالتوقيع على "اتفاق الصخيرات" باعتباره خطوة مهمة على طريق استعادة الأمن والاستقرار فى هذا البلد الشقيق.

كما أكدا على مساندتيهما لحكومة الوفاق الوطنى والمجلس الرئاسى المنبثقين عن الاتفاق، وكذا للجهود الرامية إلى تلبية تطلعات الشعب الليبى فى تحقيق المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة أراضى ليبيا وسيادتها وسلامتها الإقليمية.

ننشر صور مشاركة الرئيس السيسي فى الجلسة المغلقة للقمة الأفريقية