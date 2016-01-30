ضبط سيارة بها صواعق وذخيرة باليمن

>ضبطت نقطة أمنية تابعة للمقاومة الشعبية فى مدينة كريتر بمحافظة عدن اليمنية، اليوم السبت، سيارة بها صواعق متفجرة وكميات قليلة من الذخيرة.

ونقلت صحيفة "عدن الغد" الإلكترونية عن مصدر بالمقاومة الشعبية ( المؤيدة للشرعية ) قوله "إنه تم ضبط السيارة لدى مرورها بالنقطة ، وعُثر على الصواعق والذخيرة، ولم تكن السيارة مفخخة.

وأشار المصدر إلى أنه تم القبض على السائق للتحقيق فى الحادثة، ومعرفة الجهة التى كان يريد نقل المتفجرات إليها، من ناحية أخرى، دعت الأجهزة الأمنية فى عدن المواطنين إلى الالتزام بحظر التجوال المفروض منذ شهر ، مشيرة إلى أنه سيتم إغلاق جميع الطرق بين مديريات المحافظة بشكل تام، ابتداء من الساعة الثامنة مساء اليوم ، وحذرت المواطنين من أية مخالفات.